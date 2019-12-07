Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 32 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 32 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı - Son Dakika

Ayvalık'ta 32 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Ayvalık'ta 32 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde devriye nöbeti görevinde bulunan jandarma ekipleri Tekev mevkiinde kalabalık bir göçmen grubunu fark etti. Hemen harekete geçen ekipler aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 25'i Kongo ve 7'si Suriye uyruklu olmak üzere 32 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptıkları küçük çaplı operasyonda göçmenleri Midilli Adası'na götürmek istediği öğrenilen I.O isimli bir de organizatör zanlısını yakaladıkları öğrenildi. Organizatör I.O. gözaltına alınırken, yakalanan 32 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:38 Kaynak: İHA
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