Ayvalık'ta 33 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 33 göçmen kurtarıldı

09.04.2022 10:07
Ayvalık'ta 33 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 göçmen kurtarıldı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen sığınmacılara giyecek, yiyecek, içecek, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta 33 göçmen kurtarıldı

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Ayvalık açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı Ayvalık açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı BALIKESİR - Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi gelecek BALIKESİR - Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi gelecek

Sahil Güvenlik, Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 33 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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