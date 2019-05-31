Ayvalık'ta 33 kaçak göçmen yakalandı
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:20 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinden lastik botla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmek isteyen Afganistan
uyruklu 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na bağlı ekipler, Ayvalık ilçesi Çıplak Ada
güneyinde denizde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda hareket halindeki lastik bot içinde 11'i çocuk, 7'si kadın, 15'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir
Göç İdaresi'ne teslim edildi.
- Balıkesir
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