Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 33 kaçak göçmen yakalandı
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Ayvalık'ta 33 kaçak göçmen yakalandı

2 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Ayvalık'ta 33 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvalık ilçesi Çıplak Ada güneyinde denizde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda hareket halindeki lastik bot içinde 11'i çocuk, 7'si kadın, 15'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:20 Kaynak: DHA
Afganistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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