Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 34 Afganistanlı göçmen ve 1 organizatör yakalandı
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Ayvalık'ta 34 Afganistanlı göçmen ve 1 organizatör yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 34 Afganistanlı göçmen ve 1 organizatör yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Ceylan Sitesi mevkisinde devriye nöbeti görevinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, 10'u kadın, 6'sı çocuk 34 düzensiz göçmen ile S.N. isimli bir organizatör zanlısını yakaladı. Yakalanan 34 düzensiz göçmen ile organizatör hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

(İHA)

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
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