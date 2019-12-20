Ayvalık'ta 35 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 35 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı - Son Dakika

Ayvalık'ta 35 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 35 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Ege Denizi'nde rutin devriye görevi sırasında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki 2 ekip tarafından Midilli Adası'na doğru gitmekte olan bir lastik bot, Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında durduruldu.


15'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere toplam 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan 35 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Afganistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:16 Kaynak: İHA
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