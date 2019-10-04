Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 35 düzensiz göçmen yakalandı
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Ayvalık'ta 35 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 35 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen bir operasyonla; Ayvalık'ın Cunda Adası Ortunç mevkiinde bulunan sahil kesiminde Midilli Adası'na geçmeye çalışan 24 Suriye, 7 Somali, 2 Irak ve 2 Yemen uyruklu toplam 35 düzensiz göçmen ele geçirildi. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 35 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:55 Kaynak: İHA
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