Ayvalık'ta 35 kaçak göçmen ile organizatör yakalandı
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 35 kaçak göçmen ve organizatör yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:51 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmeye çalışan 35 kaçak göçmen ve organizatör yakalandı. Balıkesir Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy
Mahallesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen ile organizatör M.N. yakalandı. 12'si çocuk, 12'si kadın ve 11'i erkek toplam 35 kaçak göçmen ile organizatör M.N., Küçükköy Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçakların ve organizatörün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
- Balıkesir
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