Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 35 kaçak göçmen yakalandı
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Ayvalık'ta 35 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 kaçak göçmen Jandarma tarafından yakalandı.

Ayvalık'ta 35 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 kaçak göçmen Jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası mevkisinde yabancı uyruklu bir grup olduğu bilgisini aldı.

Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na gitmeye hazırlandıkları belirlenen Afganistan uyruklu 11'i çocuk 35 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı. Yakalananlar hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
Yunanistan, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa
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