Ayvalık'ta 35 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 kaçak göçmen Jandarma tarafından yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesinde, Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan 35 kaçak göçmen Jandarma
tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükköy
Mahallesi Şeytan Sofrası mevkisinde yabancı uyruklu bir grup olduğu bilgisini aldı.
Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na gitmeye hazırlandıkları belirlenen Afganistan
uyruklu 11'i çocuk 35 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı. Yakalananlar hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR
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