Ayvalık'ta 35 kaçak göçmen yakalandı
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 35 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:09 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığında olan 35 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy
Mahallesi Sarımsaklı
mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olan 35 kaçak göçmen tespit etti. Afganistan
uyruklu oldukları belirlenen 35 kaçak göçmen yakalanarak Ayvalık İlçe Jandarma
Karakoluna getirildi. 11'i çocuk, 10'u kadın ve 14'ü erkek, Afganistan uyruklu kaçak göçmenle ilgili işlemler sürüyor.
- Balıkesir
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