Ayvalık'ta 36 göçmen botları batmak üzereyken kurtarıldı - Son Dakika

Ayvalık'ta 36 göçmen botları batmak üzereyken kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmekte olan 36 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmekte olan 36 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında bir lastik botla Midilli Adası'na gitmek isteyen sığınmacıların bindikleri şişme bot su almaya başladı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenlerin yardım talebinde bulunan çığlıklar attığı bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek sığınmacıları kurtardı. 36 göçmen Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Burada giyecek, yiyecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan göçmenler hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü

İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü

Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?

Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar

Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı