Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 36 göçmen jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ayvalık'ta 36 göçmen jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 36 göçmen jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Ayvalık'ta 36 göçmen jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 36 göçmen jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Cunda Adası sınırları içerisinde bulunan Pateriça mevkiinde devriye nöbeti yapan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler bir kapalı kamyonetin ormanlık alanda park halinde olmasından şüphelendi. Hemen harekete geçen ekipler, kamyonetin kapısını açtıklarında çoğunluğu çocuk olmak üzere 36 göçmen ile karşılaştı. Kapalı kamyonetin içerisinde sıcaktan bayılmak üzere olan 8'i Somali, 7'si Filistin, 17'si Suriye, 3'ü Irak, 1'i Togo uyruklu oldukları öğrenilen göçmenlere jandarma ekipleri yardımcı oldu.

13 çocuk, 13 kadın olmak üzere 36 göçmen, Ayvalık Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada küçük çocuklara süt, yetişkinlere de yiyecek ve içecek gibi insani yardımların yapıldığı 36 göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
Midilli Adası, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü Kan donduran taksici dehşetini mahkemede anlattı: Beni ona verme tecavüz edecek Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 00:20:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 36 göçmen jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]