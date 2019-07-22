Ayvalık'ta 37 mülteci yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 37 mülteci kaçamadıKüçükköy sınırları içerisindeki Tuzla mevkiinde villaların bulunduğu bir sitenin karşısındaki sazlık alanda 15 Afganistan, 15 Pakistan, 3 Irak, 2 Bangladeş ve 2 Somali uyruklu...
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:04 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli adasına gitmek isteyen 37 mülteci kaçamadı Küçükköy
sınırları içerisindeki Tuzla
mevkiinde villaların bulunduğu bir sitenin karşısındaki sazlık alanda 15 Afganistan
, 15 Pakistan
, 3 Irak
, 2 Bangladeş
ve 2 Somali
uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak ele geçirildi. 8'i çocuk, 12'si kadın 37 göçmen hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
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