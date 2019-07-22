Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 37 mülteci yakalandı
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Ayvalık'ta 37 mülteci yakalandı

30 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 37 mülteci kaçamadı Küçükköy sınırları içerisindeki Tuzla mevkiinde villaların bulunduğu bir sitenin karşısındaki sazlık alanda 15 Afganistan, 15 Pakistan, 3 Irak, 2 Bangladeş ve 2 Somali uyruklu...

Ayvalık'ta 37 mülteci yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 37 mülteci kaçamadı Küçükköy sınırları içerisindeki Tuzla mevkiinde villaların bulunduğu bir sitenin karşısındaki sazlık alanda 15 Afganistan, 15 Pakistan, 3 Irak, 2 Bangladeş ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak ele geçirildi. 8'i çocuk, 12'si kadın 37 göçmen hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
(İHA)
Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
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