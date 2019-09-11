Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 38 düzensiz göçmen yakalandı
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Ayvalık'ta 38 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 38 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Tekev mevkiinde devriye nöbeti yapan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, 27'Sİ Suriye, 9'u Kongo, 1 Orta Afrika ve 1 Gine uyruklu 38 göçmeni yakaladı.


Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 göçmenin yanı sıra bu göçmenleri Midilli Adası'na götürmek isteyen A.M.E. isimli bir organizatör de gözaltına alındı.


Göçmenler için yasal işlemlerin başladığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:04 Kaynak: İHA
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