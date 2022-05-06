Ayvalık'ta 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 38 düzensiz göçmen yakalandı

06.05.2022 08:57
Ayvalık'ta 38 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 38 göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından durdurularak, yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 38 göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından durdurularak, yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde bir lastik botla Ayvalık açıklarından Midilli'ye doğru giden göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik botları, hemen harekete geçerek lastik botu durdurdu ve 38 göçmeni ele geçirdi.

Cunda Adasındaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

(Suat Salgın-İHA)

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Sahil Güvenlik, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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