Ayvalık'ta 40 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 40 Afgan uyruklu mülteci yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:48 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan
'ın Midilli adasına geçmek isteyen 40 Afgan uyruklu mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Çıplak Ada
batısında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki Afganistan
uyruklu 15 erkek, 10 kadın, 15 çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz mülteciler işlemlerinin yapılması için Ayvalık Limanında yetkililere teslim edildi. - BALIKESİR
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