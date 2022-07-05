Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.00 sıralarında bir şişme bot içerisinde göçmenlerin Ayvalık açıklarında olduğunu fark eden Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek göçmenleri ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ayvalık'ta 40 göçmen yakalandı - Son Dakika

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