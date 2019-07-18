Ayvalık'ta 40 mülteci yakalandı
2 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 40 mülteci yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:39 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesinde 40 mülteci yakalandı.
Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na bağlı ekipler, Tuzla
mevkiinde hareket halinde lastik bot tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan botta, Midilli adasına gitmeye çalışan Afganistan
uyruklu 40 kaçak yakalandı. Cunda Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 16'sı erkek, 11'i kadın ve 13'ü çocuk 40 mülteci hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı bildirildi. - BALIKESİR
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