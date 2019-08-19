Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 41 göçmen yakalandı
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Ayvalık'ta 41 göçmen yakalandı

23 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ele geçirildi.

Ayvalık'ta 41 göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında bir lastik botla Midilli Adası'na doğru gitmekte olan kaçakları fark eden Sahil Güvenlik ekipleri, hareket halindeki botı durdurarak, içinde bulunan 18 çocuk ve 10 kadının da bulunduğu 41 Suriyeli göçmeni yakaladı.

Yakalanan göçmenlere insani yardımlarda bulunan Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri, ele geçirdikleri göçmenler hakkında yasal işlemler başlattı. - BALIKESİR
Midilli Adası, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:21 Kaynak: İHA
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