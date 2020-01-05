Ayvalık'ta 41 göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ege Denizi'nde devriye nöbeti görevinde bulunan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botla Midilli Adası'na doğru ilerleyen düzensiz göçmenleri fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, Ayvalık'ın Çıplak Adası açıklarında lastik botu durdurarak, 13'ü çocuk, 12'si kadın olmak üzere toplam 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler hakkında yasa işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR