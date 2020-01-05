Ayvalık'ta 41 göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 41 göçmen yakalandı - Son Dakika

Ayvalık'ta 41 göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 41 göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ege Denizi'nde devriye nöbeti görevinde bulunan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botla Midilli Adası'na doğru ilerleyen düzensiz göçmenleri fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, Ayvalık'ın Çıplak Adası açıklarında lastik botu durdurarak, 13'ü çocuk, 12'si kadın olmak üzere toplam 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler hakkında yasa işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
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