Ayvalık'ta 41 kaçak göçmen yakalandı
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:41 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na lastik botla geçmeye çalışan Afganistan
uyruklu 41 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvalık'ın Çıplak Adası açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin helikopterle yaptıkları devriye görevinde hareket halinde olan lastik bot tespit edildi. Helikopterdekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler gönderildi. Düzenlenen operasyonda durdurulan lastik botta, Afganistan uyruklu 20 çocuk, 9 kadın ve 12 erkek olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı. Cunda Adası
'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
- Balıkesir
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