Ayvalık'ta 42 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi sahilinden bir lastik botla Midilli adasına gitmek üzere Ege Denizi'ne açılan 38'i Somali, 2'si Kenya ve 2'si de Suriye uyruklu toplam 42 düzensiz göçmen Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Türk kara sularına geri itildi. Denizin ortasında kaderlerine terk edilen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu düzensiz göçmen Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 42 düzensiz göçmene yiyecek, içecek ve tıbbi yardımlarda bulunuldu.

(İHA)