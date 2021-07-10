Ayvalık'ta 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Ayvalık'ta 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
10.07.2021 09:03
Balıkesir Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken bindikleri botun motoru arıza yapan 42 düzensiz göçmen denizde sürüklenmeye başladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler Cunda Adası'ndaki komutanlık merkezine götürüldü. Burada yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunulan göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi. - BALIKESİR
Son Dakika 16:01 Komşusuyla girdiği yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 15:49 Down sendromlu çocuk viyadüğe çıktı, yürekler ağza geldi! Olay saniye saniye kaydedildi 15:43 Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu 15:09 Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir 15:02 Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı 14:42 Baraj göletinde yürek burkan baba oğul ölümü! 8 yaşındaki çocuk ve babası boğularak hayatını keybetti 14:09 İş başa düştü! Otobüsü kullanacak kimseyi bulamayınca, direksiyona belediye başkanı geçti 13:47 İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor