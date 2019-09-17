Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 42 kaçak göçmen yakalandı
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Ayvalık'ta 42 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 42 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 42 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 42 kaçak göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Cunda Adası Ortunç mevkiinde bir grup göçmenin gizlenmeye çalıştığını fark etti. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 25 Suriye, 5 Orta Afrika, 11 Kongo, 1 Mali uyruklu olmak üzere 13'ü çocuk ve 13'ü kadın toplam 42 göçmeni yakaladı. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen göçmenlere jandarma ekipleri tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. Yakalan göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
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