Ayvalık'ta 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından Ege Denizi'nde yakalandı.



Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde Ege Denizi'nde rutin devriye nöbeti yapan Sahil Güvenlik ekipleri Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında bir lastik botla Midilli Adası'na gitmekte olan bir grup göçmeni fark ederek hemen harekete geçti. Lastik botu durduran ekipler Afganistan, Suriye ve Orta Afrika uyruklu olmak üzere 43 düzensiz göçmenleri ele geçirdi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri Ayvalık'ın Cunda Adası'na getiren Sahil Güvenlik ekipleri, burada göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yaptı. Yakalanan 43 düzensiz göçmen için yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR