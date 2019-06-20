Ayvalık'ta 46 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmek isterken yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:11 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından Yunanistan
'a yasa dışı yollardan gitmek isterken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Çıplak ada açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 18'i erkek, 9'u kadın, 19'u çocuk, 42 Afganistan
ve 4 İran
uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak Ayvalık Limanına getirildi. Daha sonra düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için emniyete teslim edildi. - BALIKESİR
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