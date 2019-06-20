Ayvalık'ta 46 kaçak göçmen yakalandı
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 46 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:55 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek isteyen 46 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvalık ilçesi Çıplak Ada
açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 05.30 sıralarında hareket halindeki lastik botu tespit etti. Durdurulan botta, Midilli Adası'na gitmeye çalışan 42 Afganistan
ve 4 İran
uyruklu kaçak yakalandı. Cunda Adası
'ndaki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 19'u çocuk, 9'u kadın, 18'i erkek toplam 46 kaçağın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Balıkesir
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