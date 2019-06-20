Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 46 kaçak göçmen yakalandı
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Ayvalık'ta 46 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 46 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvalık'ta 46 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 46 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 05.30 sıralarında hareket halindeki lastik botu tespit etti. Durdurulan botta, Midilli Adası'na gitmeye çalışan 42 Afganistan ve 4 İran uyruklu kaçak yakalandı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 19'u çocuk, 9'u kadın, 18'i erkek toplam 46 kaçağın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:55 Kaynak: DHA
Balıkesir, Midilli Adası, Ayvalık, Güncel
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