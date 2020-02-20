Ayvalık'ta 47 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 47 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı - Son Dakika

Ayvalık'ta 47 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

30 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 47 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.


Ayvalık'ın Altınova Mahallesi açıklarında Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Midilli Adası'na doğru gitmekte olan bir lastik botu durdurarak içerisindeki 46 Afganistan ve 1 Gambiya uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmeni ele geçirdi.


Yakalanan 15'i çocuk, 13'ü kadın olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Afganistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:44 Kaynak: İHA
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