Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı - Son Dakika

Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre; saat 00.13'te Ayvalık'ın Çıplak Adası açıklarından Midilli Adası'na gitmekte olan bir lastik botu fark eden Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı hemen harekete geçerek lastik botu durdurdu.


19 Filistin, 10 Kongo, 5 Suriye, 5 Somali, 4 Sierra Leone, 3 Kuveyt, 1 Gabon ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmeni ele geçiren ekipler; 12'si çocuk, 12'si kadın toplam 48 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemler başlattı. - BALIKESİR

Midilli Adası, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:24 Kaynak: İHA
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