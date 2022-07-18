Ayvalık'ta 49 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 49 düzensiz göçmen yakalandı

18.07.2022 22:12
Ayvalık'ta 49 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 49 göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 49 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen lastik bot içerisindeki bir grup göçmenin Ayvalık açıklarında olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki botu durdurdu. Şişme botun içindeki 49 göçmeni yakalayan ekipler, göçmenleri Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Burada göçmenlere yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu. Göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi'ne götürülmek üzere Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Midilli Adası, Yunanistan, Ayvalık, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 49 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta 49 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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