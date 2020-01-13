Ayvalık'ta 5 insan taciri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 5 insan taciri tutuklandı - Son Dakika

Ayvalık'ta 5 insan taciri tutuklandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 5 insan taciri tutuklandı.

Ayvalık'ta 5 insan taciri tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 5 insan taciri tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını artıran polis ekipleri, Ayvalık ilçesinde takibe aldıkları iki aracı durdurdu. Yapılan incelemelerde iki aracın daha bulunduğu bilgisi üzerine polis, toplam dört araçtaki 5 şahsı gözaltına aldı. Yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları düzensiz göçmenleri Gömeç ilçesinde ormanlık alana bıraktıklarını itiraf eden 5 insan taciri, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı
Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler

Son Dakika Haberleri
05:00 21 yıllık gece yolculuğu: Bir evsizin Londra otobüslerinde kaçak yaşantısı - Son Dakika Haber
04:39 Niğde'de yangın: 4 ölü 3 yaralı - Son Dakika Haber
04:37 Adana'da bankaya giren hırsız polisten kaçamadı - Son Dakika Haber
03:43 Eşiyle boşanma aşamasında olan koca intihar etti - Son Dakika Haber
02:55 Kraliçe'den Harry ve Meghan'a onay geldi - Son Dakika Haber
00:56 Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'ye askeri olarak cevap vereceğiz - Son Dakika Haber
00:47 16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflar gönderen öğretmenin defalarca cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 05:43:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık'ta 5 insan taciri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]