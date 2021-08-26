Ayvalık'ta 5 yeni heykel - Son Dakika

Büyük Park Amafitiyatro'nun yemyeşil bahçesinde, çam ağaçlarının altında 'Barış' temasıyla mermer bloklara hayat veren ikisi Rusya'lı, biri Ukraynalı, biri Polonyalı ve biri de Türk olmak üzere beş heykeltıraşın eserleri Ayvalık'ın farklı noktalarında kalıcı olarak sergilenecek.

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde düzenlenecek olan törenle heykellerin açılışı gerçekleştirilecek.1 Ağustos günü Ayvalık Büyük Park'ta mermerleri yontmaya başlayan heykeltıraşlar; Serhii Sbıtnıew, Anna Teressa, Mikail Sobolev, Vasalina Karpova ve Hakan Şengönül'ün barış temalı çalışmalarında sona gelindi. Heykeller kentin çeşitli noktalarına yerleştirilecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 1. Uluslararası Ayvalık Heykel Sempozyumu'nun finaline geldiklerini ve heykeltıraşların bir ay boyunca titiz çalışmaları sonucunda heykellerin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, sempozyum ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Heykel ile ilgili dünya üzerindeki bağlantılı sitelerin başvurusunu açtığımızda 24'ü Türk, 119 eser başvurdu. Oluşturduğumuz komisyon tarafından Serhii Sbıtnıew, Anna Teressa, Mikail Sobolev, Vasalina Karpova ve Hakan Şengönül'ün eserleri seçildi. Kent estetiği, kültürlülüğü ve sanatı açısından önem arz eden bir sempozyum bu. Heykellerimiz bittiğinde kentimizin uygun alanlarında yerlerini alacak. Marmara Adalar Belediyesi sempozyum için uygun mermerler temin edilmesi konusunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de proje ortağı olarak sempozyuma katkı sundu, onlara da teşekkür ediyorum.

HEYKELTIRAŞLAR NE DEDİ?

Mikail Sobolev

Rusya'dan geldim, Ayvalık'ta çalışmaktan mutluyum. Benim projem, balıkçı ve balıklar. Bu proje ile insanların denizle, doğayla, dünyayla, hayvanlarla ve canlılarla nasıl bir bağ kurduğunu anlatıyorum.

Sergey Sbitnev

Ben Kharkov şehrindenim, Ukrayna'lıyım. Benim kompozisyonum 'Tatlı Yuva' olarak adlandırılır. Bir evi, bir yuvayı yapan kuştur. Sempozyumumuzun teması barış. Bu yüzden barışı simgeleyen alegorik bir kompozisyon yapmaya karar verdim.

Anna Rasinska

Polonya'dan geldim. Benim heykelimin adı 'Balık Adam'. Eser, insanın balık ve halatla uyumunu sembolize ediyor.

Vasilisa Karpova

Rusya'lıyım. Bu heykelde geleneksel kıyafetler giymiş bir kadın, zeytin ağaçlarından topladığı zeytinleri taşıyor. Bu şehir için çok güzel bir şey, Ayvalık'a çok yakışacak.

Hakan Şengönül

Ayvalık için bir barış masası yapıyorum. Bu masanın etrafında altı tane bank var. Bu bankların her birinin sevgi, barış, dostluk, kardeşlik, birlik vehoşgörü gibi isimleri var . Ayvalık'ta yaşayan insanların bu masanın etrafında oturarak barış masası oluşturmasını planladım. Kent için aynı zamanda fonksiyonel bir heykeldir.