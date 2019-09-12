Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 50 göçmen jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı
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Ayvalık'ta 50 göçmen jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 50 göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 50 göçmen jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 50 göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler rutin devriye görevi sırasında ilçenin Murateli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Papaz Çeşmesi mevkiindeki bir zeytinlik arazide bir grup göçmenin saklandığını fark etti.


Hemen harekete geçen jandarma ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu; 40 Suriye, 7 Afganistan, 3 Filistin uyruklu 50 göçmeni yakaladı.


Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunan ekipler, daha sonra göçmenler hakkında yasal işlemleri başlattı. - BALIKESİR

Midilli Adası, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:43 Kaynak: İHA
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