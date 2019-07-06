Ayvalık'ta 50 kaçak göçmen yakalandı
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 50 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:30 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığında olan 50 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy
Mahallesi Sarımsaklı
mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 50 kaçak göçmen bulunduğunu belirledi. Çalışma başlatan ekipler, 46'sı Demokratik Kongo Cumhuriyeti
, 4'ü ise Orta Afrika
Cumhuriyeti uyruklu olan 50 kaçak göçmeni yakalayıp Ayvalık Jandarma
Karakolu'na getirdi. Kaçak göçmenlerle ilgili işlemler jandarma tarafından sürdürülüyor.
- Balıkesir
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