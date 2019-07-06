Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 50 kaçak göçmen yakalandı
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Ayvalık'ta 50 kaçak göçmen yakalandı

11 dakika önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 50 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvalık'ta 50 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 50 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 50 kaçak göçmen bulunduğunu belirledi. Çalışma başlatan ekipler, 46'sı  Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 4'ü ise  Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olan 50 kaçak göçmeni yakalayıp Ayvalık Jandarma Karakolu'na getirdi. Kaçak göçmenlerle ilgili işlemler jandarma tarafından sürdürülüyor.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:30 Kaynak: DHA
Midilli Adası, Yunanistan, Jandarma, Ayvalık, Güncel
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