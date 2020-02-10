Ayvalık'ta 56 mülteci jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midili Adası'na gitmek isteyen 56 düzensiz göçmen yakalandı.



Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Altınova Mahallesi ve Cunda Adası sınırları içerisindeki Pateriça mevkiinde gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan toplam 56 düzensiz göçmen ele geçirdi. Jandarma ekiplerinin Altınova yaptıkları ilk operasyonda Afganistan, Mali, Togo, Gambiya ve Suriye uyruklu olmak üzere 42 kişiyi, Cunda Adası Pateriça mevkiinde gerçekleştirdikleri operasyonda ise 14 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu 56 mülteci hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR