Ayvalık'ta 58 kaçak göçmen yakalandı
29 dakika önce
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 58 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:20 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek isteyen 58 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na bağlı ekipler, Çıplak Adası önlerinde hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan botta, Midilli Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan
uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. Cunda Adası
'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 58 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne gönderildi.
- Balıkesir
Oğlunu öldürdüğü davada müebbet hapis cezası alan baba üst mahkeme tarafından tahliye edildi
Boğuldu sanılan yaşlı adam, kıyıya çıktığında zafer pozu verdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan videolu "Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?" paylaşımı
TESK Başkanı: Çocuklar yaz tatilinde çırak olarak çalışsınlar