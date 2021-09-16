Üye Girişi
Ayvalık'ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı - Son Dakika

Ayvalık'ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı

16.09.2021 09:23
Ayvalık'ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı, System.String[]

Gold Wing Kulüp Türkiye tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Treffeni Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başladı.

Gold Wing Kulüp Türkiye tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Treffeni Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başladı.

Almancada 'Buluşma' anlamına gelen ve 19 Eylül'de sona erecek treffeni de, 6 silindirli 1800 cc motoru olan dünyanın en büyük hacimli motosikletler göz kamaştırdı. Bu yıl 6. kez Türkiye'de düzenlen Uluslararası Türkiye Treffeni'ne Avrupa'nın 26 ülkesinden 250'ye yakın motosiklet katıldığı öğrenildi.

Ayvalık'ta Grand Otel Temizel'de kamp kuran motosikletlilerin dayanışmaları ve samimi dostlukları dikkatlerden kaçmazken, bu buluşmaların her sene belirli bir sıra ile GWEF'e (Avrupa Gold Wing Federasyonu) üye olan 26 farklı Avrupa ülkesinde gerçekleştirildiği, her hafta farklı bir ülkede düzenlenen treffenler genellikle Perşembe günü başlayıp, Pazar gününe kadar sürdüğü kaydedildi.

Treffenlerin sadece Gold Wing model motosiklet sahiplerinin katılımına açık olduğu ve bunun dışında hiçbir marka ve model motosiklet kullanıcısının etkinliklere katılamadığı öğrenildi.

26 ülkede 22 bin üye

Düzenledikleri buluşma etkinliği ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gold Wing Kulüp Türkiye Başkanı Faiz Köprülü, Türkiye'de her yıl söz konusu festivali düzenlediklerini vurgulayarak, "Bu sene festivalimizi Ayvalık'ta düzenlemeye karar verdik. Avrupa genelinde 22 bin üyemiz var. Türkiye'deki üye sayımız ise 200 civarında. Gezen üye sayımız ise 1000 civarında. Üyelerimiz çoğunlukla yurt dışına pek çıkmıyor. Ama aramızda sık sık gezip dolaşan bir grup var. Bu grup da 1000 ile 2 bin arasında. Onların içinden de 100 ile 120 arasında yabancı uyruklular bugün buradalar. 26 ülkede üyelerimiz var. Ama 5-6 ülkeden üyelerimiz pandemi nedeniyle gelemediler. Ama şu anda 16 ile 20 ülkeden üyelerimiz Türkiye'de bizi ziyarete geleceklerdir" dedi.

Düzenledikleri buluşma toplantılarının Mayıs ayında Belçika'dan başlayıp, kuzey ülkelerinden, batı ve güneydeki ülkelere doğru devam ettiğini belirten Köprülü, "Avrupa'da üyelerimiz motosikletleriyle gezerken başlarına herhangi bir şey gelirse sadece bir telefonla hemen müdahale edebilecek kadar güçlü bir dayanışmamız var. Tabi bu sadece motosikletlerle ilgili değil, hangi konuda olursa olsun üyelerimiz herhangi bir sorunla karşılaştıklarında da aynı dayanışmayı sergileyebilen bir yapımız var. Avrupa'da ki üyelerimizin yarısı işadamı, diğer yarısı çalışanlardan oluşurken, Türkiye'deki üyelerimizi ise üst düzey yönetici ve patronlar teşkil ediyor. Biz çok büyük bir aileyiz. İnanın, buraya gelen üyelerimiz ile çok yakın akrabalarımızdan bile daha sık görüşüyoruz. Biz bu buluşmalarımızda sosyal çalışmalarda gerçekleştiriyoruz. Deprem, su taşkınları gibi her türlü felakette mağdur insanların yanına koşuyor ve onların hem madden, hem de manen yanlarında oluyoruz. En son geçtiğimiz ay ülkemizi kasıp kavuran yangınlarda da mağdur insanlarımızın yanındaydık" diye konuştu.

Türkiye'de bulunmaktan son derece mutlular

Avusturya, Belarus, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Macaristan, İtalya, Latviya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna ve Türkiye'nin yer aldığı Gold Wing Avrupa Federasyonu'nun Avusturya Temsilcisi Martin Reitstatter de Türkiye'yi çok sevdiklerini vurgulayarak, "Kendi ülkemizden buraya kat ettiğimiz bu kadar uzun kilometreyi Türkiye bu kadar güzel olmasaydı zaten kat etmezdik. Gold Wing Türkiye sayesinde arkadaşlarımız çoğaldı. Türkiye'nin yemekleri çok güzel. Havası çok güzel. Türklerin dostlukları çok güzel. Biz eşimle birlikte buraya geldik ve denizde dalmayı ve yüzmeyi seviyoruz. Bunlar içinde Türkiye'de olmaktan son derece mutluyuz" dedi.

Gold Wing Türkiye üyesi Ayvalıklı işadamı Ahmet Ürgüplü de yaptığı açıklamada, böylesi bir uluslar arası festivalin Ayvalık'ta gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Tam da Eylül ayı içinde, Ayvalık'ta turizm sezonunun yavaşlamaya başladığı bir süreçte yaklaşık 22 ülkeden katılan motosikletlilerimizle buluşmamız sürüyor. Bu sayede gerek yurt içinden gerekse de yurt dışında pek çok insanlarla tanıştım. Gold Wing Türkiye'nin en genç üyelerinden birisiyim" dedi.

Gold Wing Türkiye tarafından düzenlenen 6. Uluslar arası Türkiye buluşmasının Ayvalık'ta gerçekleşmesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra geçtiğimiz ay İzmir'in Konak ilçesine atanan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan'ın da büyük destek ve emeklerinin bulunduğunu belirten Ürgüplü, "Tabiki Ayvalık'ın yeni Kaymakamı Hasan Yaman beyde bizlere destek veriyor. Otelden Cunda Adası ve Bergama turlarıyla birlikte üç kez çıkış yapacağız. Motosikletlerimizle yapacağımız bu çıkışlarımızda Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki trafik ekipleri de bizlere eşlik edip, yol emniyetimizi sağlayacaklar. Böylelikle Ayvalık sakinleriyle, yerli ve yabancı motosikletçilerimizi birleştirmiş olacağız. Motorlarımızın ışık ve ses sistemleri son derece albenili olduğu için gece sürüşlerimiz olacak. Bu sürüşlerimizde festivalimize katılan her ülkenin motorcularını gruplar halinde kortejimize dahil edeceğiz. Belkide derneğimize birkaç tane üye de Ayvalık'tan ekleyebiliriz. Motosiklete binmek ayrı bir zevk ve güzelliktir. Motosiklet bir tutku ve özgürlüktür. Bizler motosikletlerimizle bir yere süratle gitmek yerine, toplu halde trafik kurallarına harfiyen riayet ederek yolda olmayı tercih eden bir felsefemiz var. Bizim için önemli olan değişik yerleri gezip görmek, yeni yeni insanlar tanıyıp, onlarla dostluklar kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı
Ayvalık'ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı
Ayvalık'ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı
Ayvalık'ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı
Ayvalık'ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı
Ayvalık'ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı
Ayvalık'ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı
Ayvalık'ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı
Ayvalık'ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı
Ayvalık'ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı
Ayvalık'ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı
Ayvalık'ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı

Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ayvalık'ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvuru sonuçları açıklandı 09:23 Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvuru sonuçları açıklandı Kuzey Kore'nın fırlattığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü öğrenildi 09:11 Kuzey Kore'nın fırlattığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü öğrenildi Merakla beklenen Sadakatsiz'in yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı 08:21 Merakla beklenen Sadakatsiz'in yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Okullar için verilecek tüm kararlar oradan çıkacak 07:57 Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Okullar için verilecek tüm kararlar oradan çıkacak Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti 00:44 Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor 22:51 Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor
Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor 22:08 Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı 20:34 EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı

Son Dakika Haberleri
09:23 Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvuru sonuçları açıklandı
09:10 Kuzey Kore'nın fırlattığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü öğrenildi
09:03 Gece Bekçileri'nden kaçtı, teslim olmamak için başına silah dayadı! Tek derdi ruhsatsız tabancasıymış
08:31 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çok net konuştu: Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim
08:20 Merakla beklenen Sadakatsiz'in yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı
08:19 Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor
07:57 Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Okullar için verilecek tüm kararlar oradan çıkacak
07:34 Tarihte bir ilk! SpaceX roketi astronot olmayan 4 kişiyi dünyanın çevresinde 3 gün dolaştıracak
07:28 Dolandırıcıların yeni hedefi para işlemi yapanlar! 10 dakikalık konuşma sonunda kredi kartından 40 bin TL çektiler
07:24 Siyah-beyazlı takımın 2-1 yenildiği maç sonrası Borussia Dortmund kalecisi konuştu: Kulaklarımız çınladı
2005 İstanbul finalini yaşadık! Liverpool ve Milan arasındaki maç, yine nefesleri kesti 2005 İstanbul finalini yaşadık! Liverpool ve Milan arasındaki maç, yine nefesleri kesti         
09:25
Son Dakika: 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı Son Dakika: 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı         
09:16
Gece Bekçileri'nden kaçtı, teslim olmamak için başına silah dayadı! Tek derdi ruhsatsız tabancasıymış Gece Bekçileri'nden kaçtı, teslim olmamak için başına silah dayadı! Tek derdi ruhsatsız tabancasıymış         
09:04
Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor         
08:20
Siyah-beyazlı takımın 2-1 yenildiği maç sonrası Borussia Dortmund kalecisi konuştu: Kulaklarımız çınladı Siyah-beyazlı takımın 2-1 yenildiği maç sonrası Borussia Dortmund kalecisi konuştu: Kulaklarımız çınladı         
07:25
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi         
23:16
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı         
22:31
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı         
18:31
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı         
16:51
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı         
12:01
Ünlü oyuncu Merve Oflaz sosyeteye gelin gidiyor! Damadın ailesiyle akşam yemeğinde buluştu Ünlü oyuncu Merve Oflaz sosyeteye gelin gidiyor! Damadın ailesiyle akşam yemeğinde buluştu         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 09:40:02. #1.13#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement