Ayvalık'ta 60 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 60 düzensiz göçmen ve 2 organizatör zanlısı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:45 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 60 düzensiz göçmen ve 2 organizatör zanlısı yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Ege Denizi'ndeki 22 adasından biri olan Maden Adası güneyinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ile jandarma ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen operasyonda 55 Suriye ve 5 Filistin uyruklu düzensiz göçmen ile H.E.D. ve M.A. isimli organizatör zanlıları yakalandı. Yakalan 60 düzensiz göçmen ve 2 organizatör zanlısı hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
(İHA)
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