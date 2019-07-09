Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 65 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Ayvalık'ta 65 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 65 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvalık'ta 65 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Midilli Adası, Yunanistan, Jandarma, Ayvalık, Güncel
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 65 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Küçükköy Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, Murat Reis kavşağında, 'Dur' ihtarına uymayan kapalı kasa kamyonetin sürücüsünü bir süre sonra durdurdu. Araçta 34 kaçak göçmen ve organizatör M.K. yakalandı. Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisinde de operasyon yapan ekipler, sazlık alana saklanan 23'ü Suriye, 5'i Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2'si Filistin ve 1'i Tanzanya uyruklu 31 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda, lastik bot ve bot motoru da ele geçirildi.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçme hazırlığı yapan, 22'si erkek, 12'si kadın, 31'i çocuk olan 65 kaçak göçmen ve organizatör M.K. ile ilgili işlemler, jandarma tarafından sürdürülüyor.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'da yeni kabine belli oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Yurt dışından alışverişe 5 ürün kısıtlaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:49:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 65 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]