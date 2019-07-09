Ayvalık'ta 65 mülteci yakalandı

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde iki ayrı olayda 65 mülteci jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri körfez bölgesinden Yunanistan
'ın Midilli adasına göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi elde edildi. Ayvalık ilçesi Küçükköy
Şeytan Sofrası yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulmak istenilen araç kaçtı. Jandarmanın takibi sonucu Murat Reis
kavşağında araç durduruldu. Araç
içerisinde yapılan kontrolde 16 erkek, 7 kadın ve 11 çocuk, 34 Afganistan
uyruklu göçmen yakalandı. Bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında organizatör M.K. yaya olarak olay bölgesinden kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.
İkinci olay ise Küçükköy'de meydana geldi. Tuzla
mevkiinde sazlık alan içerisinde saklanan 23 Suriye
uyruklu, 5 Demokratik Kongo Cumhuriyeti
uyruklu, 2 Filistin
uyruklu ve 1 Tanzanya
uyruklu olmak üzere 6 erkek, 5 kadın, 20 çocuk toplam 31 mülteci 1 adet lastik şişme bot ve 1 adet tekne motoru ile birlikte yakalandı. - BALIKESİR