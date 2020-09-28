Ayvalık'ta 66 gönüllü itfaiyeciye sertifikaları dağıtıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının Gönüllü İtfaiyecilik Eğitim Seminerlerinde başarılı olan 66 kişiye sertifikaları verildi.

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğinde gerçekleştirilen programa, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, Ayvalık Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Güren katıldı.

Törende konuşan İtfaiye Daire Başkanı Yılmaz, Balıkesir'de daha önce 10-11 bin civarında olan acil durum nokta görevlerinin son 6 ayda 102 bine ulaştığını söyledi.

Yılmaz, 552 gönüllü itfaiyeciyle çalışmaları ileri seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirterek, şunları anlattı:

"Amacımız bu arkadaşlarımızla büyük olay ve afetlerde omuz omuza çalışmak ve daha güvenli bir Balıkesir'i inşa edebilmektir. Dünya normlarında bir itfaiye ekibinin yangına varış süresi 5 dakika 29 saniyedir. Türkiye'de ise bu ortalama 7 dakikadır. Hedefimiz bu yangına varış süresini dünya standartlarına çekmek ve o zaman personelimizle, gönüllülerimizle, donanımlarımızla bu standartları yakalamış bir itfaiye teşkilatı olabilmeyi başarabilmektir."

Tören, gönüllü itfaiyecilere sertifikalarının dağıtılmasıyla sona erdi.