Ayvalık'ta 7 yaşındaki Uğur için kan ve kök hücre bağışı - Son Dakika

Ayvalık'ta 7 yaşındaki Uğur için kan ve kök hücre bağışı
Ayvalık'ta 7 yaşındaki Uğur için kan ve kök hücre bağışı BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, lösemi tedavisi gören Uğur Akyüz (7) için halk, kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Ayvalık'ta 7 yaşındaki Uğur için kan ve kök hücre bağışı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, lösemi tedavisi gören Uğur Akyüz (7) için halk, kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Latif Akyüz ve eşi Bedevi Akyüz, mart ayında oğulları Umut Akyüz'ün lösemi olduğunu öğrendi. Akyüz ailesi, vücudundaki yüksek enfeksiyonun düşürülmesi ve şüphe üzerine Balıkesir'e sevk edilen Uğur'a lösemi tanısı konulmasından sonra İzmir'e giderek tedavi sürecini başlattı.
İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alınan minik Uğur'a nakil için uygun kemik iliği aranmaya başlandı. İnşaat işçisi olan baba Mehmet Latif Akyüz, anne Bedevi Akyüz ve Uğur'un 3 yaşındaki kardeşi Yusuf 'tan alınan kemik iliği örneğinin uymaması nedeniyle uygun ilik arayışı devam ediyor. Türk Kızılay'ı kan bağış aracı, 11 ve 12 Haziran tarihlerinde 13.00-18.00 saatleri arasında Uğur ve aynı hastalıkla mücadele edenler için uygun iliği bulunması amacıla Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda örnek alınıyor.
Kan ve kök hücre bağışında bulunan vatandaşlar, Uğur ve onun gibi hastalara umut olmak istediklerini belirterek herkesi kampanyaya katılmaya davet etti. Kızılay Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar, kampanyanın 12 Haziran'a kadar süreceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 01:52 Kaynak: DHA
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