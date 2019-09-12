Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 8 mülteci ve 1 organizatör yakalandı
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Ayvalık'ta 8 mülteci ve 1 organizatör yakalandı

30 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 8 mülteci ve 1 organizatör yakalandı.

Ayvalık'ta 8 mülteci ve 1 organizatör yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 8 mülteci ve 1 organizatör yakalandı.


İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler Badavut mevkiinde bir grup göçmenin bulunduğunu fark etti.Hemen harekete geçen ekipler, 4 çocuk, 2 kadın ve 3 erkek şahıstan oluşan Afganistan uyruklu mültecilerle İ.A. isimli bir organizatörü kıskıvrak ele geçirdi. İ.A. isimli organizatör gözaltına alınırken, 8 göçmen Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. - BALIKESİR

Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:15 Kaynak: İHA
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