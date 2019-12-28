Ayvalık'ta 84 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 84 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 84 düzensiz göçmen ve 2 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvalık'ta 84 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 84 düzensiz göçmen ve 2 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi'nden Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan 5 Filistin, 41 Suriye ve 38 Afganistan uyruklu toplam 84 düzensiz göçmen ile göçmenlere organizatörlük yaptığı ileri sürülen H.E. ve M.K. isimli şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


H.E. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alınırken, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 84 düzensiz göçmen için yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:38 Kaynak: İHA
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