Ayvalık'ta 85 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde jandarma ve sahil güvenlik tarafından karada ve denizde düzenlenen iki ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen toplam 85 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:07 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinde jandarma ve sahil güvenlik tarafından karada ve denizde düzenlenen iki ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek isteyen toplam 85 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Balıkesir
il Jandarma
Komutanlığı ekipleri, bugün Ayvalık ilçesi Küçükköy
Mahallesi'nden göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen ile organizatör N.R.'yi yakaladı. Öte yandan Edremit
Körfezinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gece yarısı Çıplak Adası güneyinden Midilli Adası'na kaçmaya çalışan lastik bot durduruldu. Botun içerisindeki Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı. İki ayrı operasyonda yakalanan 29'u çocuk, 22'si kadın, 34 erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 85 kaçak göçmen ile organizatör N.R'nin Ayvalık ilçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği bilidirildi.
- Balıkesir
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