Ayvalık'ta 87 göçmen ve 2 organizatör zanlısı jandarma ekiplerine yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen toplam 87 düzensiz göçmen ile 2 organizatör zanlısı yakalandı.



Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin; Küçükköy Mahallesi ile Tuzla mevkiinde gerçekleştirdikleri devriye görevleri sırasında; Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan 35 Suriye, 38 Afganistan, 14 Kongo uyruklu düzensiz göçmenlerle, bunlara organizatörlük yaptığı belirtilen B.K ile M.M isimli iki organizatör zanlısı yakalandı.



Organizatör zanlıları gözaltına alınırken, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 87 düzensiz göçmen hakkında da yasal işlemler başlatıldı. - BALIKESİR