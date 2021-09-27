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Ayvalık'ta Açık Su Yüzme Şampiyonası heyecanı - Son Dakika

Ayvalık'ta Açık Su Yüzme Şampiyonası heyecanı

27.09.2021 19:57

- Ayvalık'ta Açık Su Yüzme Şampiyonası heyecanı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Ayvalık/Balıkesir Açık Su Yüzme Şampiyonası yapıldı.

- Ayvalık'ta Açık Su Yüzme Şampiyonası heyecanı

BALIKESİR - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Ayvalık/Balıkesir Açık Su Yüzme Şampiyonası yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından 550 sporcunun katılımıyla Ayvalık'ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajlarında düzenlenen şampiyonada; 2 bin 500 metrelik etapta 14-15, 16-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45- 49, 50-54 ve 55-59 gruplarında kadın ve erkek yarışmalarla başladı. Şampiyonanın son etabın ise 5 bin metre mesafede heyecanlı yarışmalara sahne oldu.

Balıkesir Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Yahya Akduman, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan ve kalabalık bir vatandaş topluluğu birlikte izledi.

Birbirinden heyecanlı geçen yarışmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ev sahipliği yaptıkları organizasyonun önümüzdeki yıllarda gelenekselleşeceğini vurgulayarak, "Allah nasip ederse gelecek yıl bu organizasyonu Ayvalık'ın düşman işgalinin kurtuluş yıldönümü olan 15 Eylül etkinlikleriyle birleştirerek, spor şenlikleri haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Şu an halka açık olan bu şampiyonayı önümüzdeki yıllarda kulüpler bazında ulusal ve uluslar arası yarışmalar şeklinde düzenlemeyi planlıyoruz. İnşallah bu organizasyon Ayvalık'ımızın tanıtımına da katkılar sağlayacaktır." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Yahya Akduman da, Balıkesir'in Marmara ve Ege Deniz'lerine kıyılarının olduğunu hatırlatarak, "Bu organizasyonla asıl hedeflediğimiz önümüzdeki yıllarda düzenlemeyi hedeflediğimiz su sporları festivallerine ev sahipliği yapabilmektir. Bu anlamda buradaki organizasyon yeteneğimizi, kurumlar arası birlik ve beraberliğimizi ortaya koyabilmektir. Bu yüzden de bu organizasyonun bizim için çok iyi bir deneyim olduğuna inanıyoruz. Tabi organizasyonumuzun tam da Ayvalık'ın turizm sezonunun sonuna denk gelmesiyle de bölge ekonomisine de son derece olumlu kazançlar sağlayacağını düşünüyoruz."ifadelerini kullandı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise düzenlenen organizasyonun Türkiye genelinde bir şampiyona olduğunu hatırlatarak, "Bu organizasyon Balıkesir'de ilk kez yapılıyor. Bu organizasyonu düzenlerken, Sarımsaklı Plajlarını çok önemsedik. Sezon bitmiş olmasına rağmen bu şampiyonaya yaklaşık 600 sporcunun katılımı bizim için son derece mutluluk verici oldu. Önümüzdeki yıllarda da bakanlığımız tarafından ülkemizin farklı il ve ilçelerinden Açık Su Yüzme yarışmalarının yapılması düşünülüyor. Biz bu organizasyonla spor turizminin geliştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bunun dışında Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Balıkesir'in Körfez bölgesine yeni sportif tesisler de kazandırarak bu bölgede sportif etkinlikleri arttırarak, bu tür sportif faaliyetlerle bölge ekonomisine katkılar vermek istiyoruz" dedi.

Ayvalık/Balıkesir Açık Su Yüzme Şampiyonası ödül töreni ile sona erdi.

Ayvalık'ta Açık Su Yüzme Şampiyonası heyecanı
Ayvalık'ta Açık Su Yüzme Şampiyonası heyecanı
Ayvalık'ta Açık Su Yüzme Şampiyonası heyecanı
Ayvalık'ta Açık Su Yüzme Şampiyonası heyecanı

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Ayvalık, Yüzme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayvalık'ta Açık Su Yüzme Şampiyonası heyecanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayvalık'ta Açık Su Yüzme Şampiyonası heyecanı - Son Dakika
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