Ayvalık'ta adada mahsur kalan 29 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Güneş Adası'nda mahsur kalan 29 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarından bir grup sığınmacının lastik botla denize açıldıktan sonra Güneş Adası'nda mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botları ile Sahil Güvenlik Dalış ve Arama Kurtarma Timi, 29 yabancı uyrukluyu kurtardı.
Sığınmacılar, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Kaynak: AA
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