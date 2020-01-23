Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen jandarma ekiplerine yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen jandarma ekiplerine yakalandı - Son Dakika

Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen jandarma ekiplerine yakalandı

23 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye görevi sırasında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gideceği belirlenen Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen jandarma ekiplerine yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye görevi sırasında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gideceği belirlenen Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin Ayvalık'ın Altınova Mahallesi Tuzla mevkinde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü ile koordine kurularak gerekli yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Afganistan, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı
Planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor Metruk binada yaralı bulunan 8 yaşındaki Muhammed öldü! Dayısı ve bir köylüsü gözaltına alındı Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 02:38:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen jandarma ekiplerine yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]