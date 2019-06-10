Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı

3 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre; bir istihbarı bilgiyi değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin operasyonuyla, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Hakkıbey Yarımadası Tekev mevkiinde S.K. isimli organizatör ile 32 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. 11'i çocuk, 7'si kadın olmak üzere 32 göçmenin yapılan sorgulamasında bölgeye İzmir plakalı bir araçla geldikleri ve organizatörlerden diğeri olan Ş.C.Y. isimli şahsın da varlığını tespit eden jandarma ekipleri, Ş.C.Y'nin yakalanması için çalışmalarına başladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
Yunanistan, Midilli Adası, Afganistan, Ayvalık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'da Türk diplomatların araçları kundaklandı Yunanistan'da Çipras hükümeti resmen istifa etti CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 00:51:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]