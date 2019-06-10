Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı
3 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre; bir istihbarı bilgiyi değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma
Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy
Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin operasyonuyla, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Hakkıbey Yarımadası Tekev
mevkiinde S.K. isimli organizatör ile 32 Afganistan
uyruklu göçmen yakalandı. 11'i çocuk, 7'si kadın olmak üzere 32 göçmenin yapılan sorgulamasında bölgeye İzmir
plakalı bir araçla geldikleri ve organizatörlerden diğeri olan Ş.C.Y. isimli şahsın da varlığını tespit eden jandarma ekipleri, Ş.C.Y'nin yakalanması için çalışmalarına başladı.
(İHA)
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